Гендиректора «Вектора» Максютова уволили в связи с утратой доверия

Отмечается, что трудовой договор с Максютовым будет расторгнут 18 мая, а приказ о его увольнении глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала 16 мая. Уточняется, что Максютов был уволен по причине «непринятия мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Максютов трудился в «Векторе» с 2003 года. Отмечается, что он был одним из разработчиков вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что «ЭпиВакКорона» не защищает от поражения легких, в то время, как аналогичные показатели «Спутника V» и «КовиВака» составили, соответственно, 56% и 46%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

