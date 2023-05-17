Гендиректора «Вектора» Максютова уволили в связи с утратой доверия
Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен с поста из-за утраты доверия. Соответствующую информацию подтвердили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что трудовой договор с Максютовым будет расторгнут 18 мая, а приказ о его увольнении глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала 16 мая. Уточняется, что Максютов был уволен по причине «непринятия мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».
Максютов трудился в «Векторе» с 2003 года. Отмечается, что он был одним из разработчиков вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что «ЭпиВакКорона» не защищает от поражения легких, в то время, как аналогичные показатели «Спутника V» и «КовиВака» составили, соответственно, 56% и 46%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru