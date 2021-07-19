Вирусолог рассказал о смертности среди привитых и невакцинированных
Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что он коронавируса умирает примерно 4% от всего числа заболевших, при этом после вакцинации «Спутником V» еще не было ни одного смертельного случая. Об этом он сообщил «Известиям».
Он отметил, что не нужно ожидать от вакцины какого-то подвоха. Кроме того, вирусолог добавил, что инфекция не старается убить человека, просто организм у некоторых людей не может справиться с последствиями заражения..
Нетесов рассказал, что на разработку лекарства, которое бы действовало напрямую на инфекцию, нужны годы. При этом он подчеркнул, что российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, пишет телеканал «360».
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