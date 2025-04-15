Пригожин возмутился из-за призыва к артистам выступать бесплатно на 9 Мая
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН призвал депутата Нину Останину уважать артистов, которые поддерживают страну, а не нападать на огромную индустрию.
Артист выполняет свою работу, выступая на концертах, поэтому призывы выступать бесплатно возмутительны, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин. Он призвал не делать из артистов «козлов отпущения».
Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. В беседе с Ura.ru она заявила, что патриотизм не должен быть платным. Депутат отметила, что понимает, что исполнителям нужны средства на перемещение и обустройство на время концерта. При этом она считает, что эти расходы на себя должны взять власти. Пригожин призвал не считать работу артиста благотворительностью.
«Подобного рода заявления дискредитируют депутата. Меня это очень возмущает! Артисты дают достаточное количество благотворительных концертов. Если я начну перечислять, всем будет стыдно. Вопрос заключается в том, что это работа. У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Что вы докопались до артистов, что вы хотите? Зачем сеять рознь внутри? Кто торгует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают, кормят свои семьи. Это работа, почему работу обесценивают? Вообще можно индустрию закрыть… А люди, которые настраивают оборудование, сцену… Они за что должны работать? Артисты почему-то крайними оказались», - объяснил он.
Пригожин подчеркнул, что артист вкладывает в свое творчество миллионы рублей.
«Артисты вкладывают деньги в свою карьеру, в творчество, песни и клипы. Например, последний альбом, который мы выпустили с Валерией, обошелся нам почти в 250 тысяч евро. Кто будет это компенсировать? Откуда репертуар артиста? Депутаты это финансируют? Надо наоборот поддерживать артистов, которые остались в стране, поддерживают страну. Иностранные шоу вообще не приезжают. Почему артист должен быть козлом отпущения? Посмотрите, сколько стоит микрофон, платья, наряды и так далее. Один микрофон и наушники мне недавно обошлись в 12 тысяч евро. Это целая индустрия работает. 90% артистов в кредитах сидят», - поделился он.
По его словам, артисты часто дают благотворительные концерты, а выступление на больших праздниках – это другая история.
«9 Мая – это великий праздник, это грандиозные выступления. Цена зависит от уровня звезды и расходов. Артисты готовы быть в любые праздники со страной, радуйтесь этому! Благотворительность – это в больницах, среди солдат, в образовательных учреждениях. Мы часто выступаем бесплатно, но не на площади же. Если артист даст бесплатный концерт в каком-то городе, он больше в этот город как минимум год приехать не сможет, чтобы билеты продать и заработать. У каждого есть своя цена, не хотите – не берите. Это же справедливо. Каждый случай носит индивидуальный характер. Город может отказаться от концерта, а заплатить и потом жаловаться – неправильно», - заключил собеседник НСН.
Вместо ограничения гонораров исполнителей следовало бы установить лимит для муниципальных закупок, в этом случае регионы будут обращать внимание не только на топовых артистов, сказал в пресс-центре НСН концертный директор и организатор мероприятий Денис Рольгейзер.
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