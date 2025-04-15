«Подобного рода заявления дискредитируют депутата. Меня это очень возмущает! Артисты дают достаточное количество благотворительных концертов. Если я начну перечислять, всем будет стыдно. Вопрос заключается в том, что это работа. У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Что вы докопались до артистов, что вы хотите? Зачем сеять рознь внутри? Кто торгует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают, кормят свои семьи. Это работа, почему работу обесценивают? Вообще можно индустрию закрыть… А люди, которые настраивают оборудование, сцену… Они за что должны работать? Артисты почему-то крайними оказались», - объяснил он.

Пригожин подчеркнул, что артист вкладывает в свое творчество миллионы рублей.

«Артисты вкладывают деньги в свою карьеру, в творчество, песни и клипы. Например, последний альбом, который мы выпустили с Валерией, обошелся нам почти в 250 тысяч евро. Кто будет это компенсировать? Откуда репертуар артиста? Депутаты это финансируют? Надо наоборот поддерживать артистов, которые остались в стране, поддерживают страну. Иностранные шоу вообще не приезжают. Почему артист должен быть козлом отпущения? Посмотрите, сколько стоит микрофон, платья, наряды и так далее. Один микрофон и наушники мне недавно обошлись в 12 тысяч евро. Это целая индустрия работает. 90% артистов в кредитах сидят», - поделился он.

По его словам, артисты часто дают благотворительные концерты, а выступление на больших праздниках – это другая история.

«9 Мая – это великий праздник, это грандиозные выступления. Цена зависит от уровня звезды и расходов. Артисты готовы быть в любые праздники со страной, радуйтесь этому! Благотворительность – это в больницах, среди солдат, в образовательных учреждениях. Мы часто выступаем бесплатно, но не на площади же. Если артист даст бесплатный концерт в каком-то городе, он больше в этот город как минимум год приехать не сможет, чтобы билеты продать и заработать. У каждого есть своя цена, не хотите – не берите. Это же справедливо. Каждый случай носит индивидуальный характер. Город может отказаться от концерта, а заплатить и потом жаловаться – неправильно», - заключил собеседник НСН.

Вместо ограничения гонораров исполнителей следовало бы установить лимит для муниципальных закупок, в этом случае регионы будут обращать внимание не только на топовых артистов, сказал в пресс-центре НСН концертный директор и организатор мероприятий Денис Рольгейзер.

