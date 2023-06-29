Вильфанд спрогнозировал «волну тепла» в пяти регионах России
Волна тепла придет в ближайшие дни в Магаданскую, Амурскую области, Хабаровский край, Якутию и на Камчатку, температура воздуха здесь достигнет плюс 28-35 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Как отметил эксперт, 28 июня-3 июля температура в перечисленных регионах значительно превысит климатическую норму. Так, в Магаданской области будет теплее на 6-11 градусов, пишет RT.
«Это волна тепла, температура будет достигать 28-35 градусов. Очень жарко будет и в Якутии, где будет до 33-35 градусов», — рассказал Вильфанд.
При этом в Хабаровском крае ожидается до 31-33 градусов тепла, в Амурской области — до плюс 31-32 градусов, а на Камчатку придет жара до плюс 27-28 градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что июль в столичном регионе начнется с заметного улучшения погоды. В Москве потеплеет до 24-25 градусов, в Подмосковье температура воздуха может вырасти до плюс 25 градусов, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru