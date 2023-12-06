Вильфанд спрогнозировал неустойчивую зиму в Москве
Зима в Москве будет сопровождаться резкими перепадами температуры, заявил в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщило агентство «Москва».
По словам синоптика, холода продержатся в Москве до 12 декабря. При этом в ближайшее время в столице возможно потепление до -5 градусов.
Неустойчивая погода ожидается, начиная с 13-14 декабря, добавил Вильфанд. Он подчеркнул, что морозные дни с температурой -15 будут встречаться чаще обычного, но и оттепели также участятся.
Ранее Вильфанд заявил, что в грядущую новогоднюю ночь в Москве точно будет лежать снег. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru