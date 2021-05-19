Вильфанд сообщил, жители каких регионов продолжат испытывать аномальную погоду

До конца недели жители Урала продолжат испытывать на себе влияние «волны тепла», сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Температура воздуха в Москве побила рекорд 19 века

По его словам, в данном регионе температура, превышающая норму, фиксируется уже семь дней. «…Над югом Урала и югом Западной Сибири. Аномалии температурные – 10-12 градусов, и так будет до конца недели. Антициклон стоит уже неделю... В принципе, это действительно «волна тепла», температура за 30 градусов», - сказал синоптик.

По его словам, пожарная опасность в лесах региона будет по-прежнему на уровне 4-5 класса.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве побит температурный рекорд для 18 мая.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Aif.md
ТЕГИ:Роман ВильфандЖараПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры