Вильфанд сообщил, жители каких регионов продолжат испытывать аномальную погоду

По его словам, в данном регионе температура, превышающая норму, фиксируется уже семь дней. «…Над югом Урала и югом Западной Сибири. Аномалии температурные – 10-12 градусов, и так будет до конца недели. Антициклон стоит уже неделю... В принципе, это действительно «волна тепла», температура за 30 градусов», - сказал синоптик.

По его словам, пожарная опасность в лесах региона будет по-прежнему на уровне 4-5 класса.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве побит температурный рекорд для 18 мая.

