Вильфанд сообщил, жители каких регионов продолжат испытывать аномальную погоду
До конца недели жители Урала продолжат испытывать на себе влияние «волны тепла», сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в данном регионе температура, превышающая норму, фиксируется уже семь дней. «…Над югом Урала и югом Западной Сибири. Аномалии температурные – 10-12 градусов, и так будет до конца недели. Антициклон стоит уже неделю... В принципе, это действительно «волна тепла», температура за 30 градусов», - сказал синоптик.
По его словам, пожарная опасность в лесах региона будет по-прежнему на уровне 4-5 класса.
Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве побит температурный рекорд для 18 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 183 / сут.
Умерли
117 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 972 / сут.
- Вильфанд сообщил, жители каких регионов продолжат испытывать аномальную погоду
- Миллионы россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
- Бизнес предложил способ снизить цены на жилье в новостройках
- Названо оружие, способное ударить по Москве из Лондона
- «Роскосмос» продает спускаемый аппарат «Союз»
- Минфин: утечка биометрии может сломать жизнь человека
- Трое жителей Новосибирска погибли в горящем доме
- Манижа рассказала, как ее задело недоверие россиян
- Российский космонавт рассказал о необычном явлении
- Аналитик предсказал резкое укрепление рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru