Вильфанд рассказал об аномальном холоде в российском регионе

Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, на севере Урала температура ниже климатической нормы на 10 градусов. «Этот небольшой участочек у нас очень холодный», - отметил Вильфанд.