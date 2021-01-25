Вильфанд рассказал об аномальном холоде в российском регионе
Аномальный холод на европейской территории России будет наблюдаться только в Ненецком автономном округе и на севере Урала, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, на севере Урала температура ниже климатической нормы на 10 градусов. «Этот небольшой участочек у нас очень холодный», - отметил Вильфанд.
Ранее Вильфанд заявил, что жителям России надо привыкнуть к аномальным погодным явлениям.
По его словам, в уменьшении повторяемости периодов «нормальной» погоды виновато глобальное потепление, из-за которого происходит «увеличение амплитуды погодных характеристик».
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