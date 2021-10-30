Гидрометцентр пообещал москвичам теплую погоду в начале ноября

Первые дни ноября в Москве будут теплыми и почти без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

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Как отметил метеоролог, в начале следующей недели в столице будет от 10 до 13 градусов тепла.

Кроме того, с 1 по 3 ноября в Москве почти не ожидается осадков, и в дальнейшем воздух останется теплым.

Вильфанд объяснил потепление перемещением теплого воздуха из южных акваторий Атлантического океана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман ВильфандГидрометцентр РоссииПогодаМосква
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