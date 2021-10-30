Гидрометцентр пообещал москвичам теплую погоду в начале ноября
30 октября 202105:54
Первые дни ноября в Москве будут теплыми и почти без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Как отметил метеоролог, в начале следующей недели в столице будет от 10 до 13 градусов тепла.
Кроме того, с 1 по 3 ноября в Москве почти не ожидается осадков, и в дальнейшем воздух останется теплым.
Вильфанд объяснил потепление перемещением теплого воздуха из южных акваторий Атлантического океана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru