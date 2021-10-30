Гидрометцентр пообещал москвичам теплую погоду в начале ноября

Как отметил метеоролог, в начале следующей недели в столице будет от 10 до 13 градусов тепла.

Кроме того, с 1 по 3 ноября в Москве почти не ожидается осадков, и в дальнейшем воздух останется теплым.

Вильфанд объяснил потепление перемещением теплого воздуха из южных акваторий Атлантического океана.

