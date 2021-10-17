Вильфанд рассказал о предстоящих температурных аномалиях в Сибири
Температурные аномалии в Сибири будут доходить до 10-12 градусов на севере региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, аномалия будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Как отметил синоптик, это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии.
Температуры в регионе ночью опустятся до минус 4 градусов, днем будет около 0, а максимальные отрицательные значения будут до минус 10.
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