Вильфанд рассказал о предстоящих температурных аномалиях в Сибири

Температурные аномалии в Сибири будут доходить до 10-12 градусов на севере региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Европейской России

По его словам, аномалия будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Как отметил синоптик, это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии.

Температуры в регионе ночью опустятся до минус 4 градусов, днем будет около 0, а максимальные отрицательные значения будут до минус 10.

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ТЕГИ:СибирьПогодаРоман Вильфанд
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