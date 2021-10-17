Вильфанд рассказал о первом снеге в Европейской России

По его словам, 17 и 18 октября температура ожидается выше средних многолетних значений на один-два градуса. Воздух днем прогреется до 8-10 градусов тепла, однако затем температура резко упадет.

Во вторник ночью ожидаются отрицательные температуры до минус 3 градусов, в ночь на среду — до минус 4.

Морозную погоду принесет циклон. Как отметил синоптик, в следующие выходные также должно произойти заметное похолодание.

