В Гидрометцентре пообещали снегопады на азиатской части России

Снегопады пройдут в азиатской части России. Об этом рассказали в Гидрометцентре. В некоторых регионах страны уже выпал снег. Исключением остаётся только юг, но скоро и там пройдет снегопад. Холодно на Дальнем Востоке станет уже в эти выходные.

Солнце, прощай. Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Ранее сообщалось, что Москву в четверг ожидают ливневые дожди, которые принесет в столицу циклон «Балканец». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, активный циклон с «полчищами дождевых туч» спровоцирует в столичном регионе выпадение до 20% месячной нормы осадков.


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ФОТО: РИА Новости
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