В Гидрометцентре пообещали снегопады на азиатской части России
Снегопады пройдут в азиатской части России. Об этом рассказали в Гидрометцентре. В некоторых регионах страны уже выпал снег. Исключением остаётся только юг, но скоро и там пройдет снегопад. Холодно на Дальнем Востоке станет уже в эти выходные.
Ранее сообщалось, что Москву в четверг ожидают ливневые дожди, которые принесет в столицу циклон «Балканец». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
По словам синоптика, активный циклон с «полчищами дождевых туч» спровоцирует в столичном регионе выпадение до 20% месячной нормы осадков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru