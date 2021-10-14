В Гидрометцентре пообещали снегопады на азиатской части России

Ранее сообщалось, что Москву в четверг ожидают ливневые дожди, которые принесет в столицу циклон «Балканец». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, активный циклон с «полчищами дождевых туч» спровоцирует в столичном регионе выпадение до 20% месячной нормы осадков.



