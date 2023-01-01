Метеоролог предупредил о сильном похолодании в Москве на Рождество

В рождественскую ночь в Москве ожидается резкое похолодание. Днем станет холодно - до -15 °С, что на 10 °С ниже климатической нормы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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«На Рождество заметное понижение — -15...-17 °С в Москве ночью... Днём в пятницу тоже температура будет -12...-15 °С, по-настоящему холодно, температура примерно будет на 10 °С ниже нормы», — заявил он в комментарии агентству.
Вильфанд предупредил, что одновременно с понижением температуры воздуха начнутся осадки и сильный ветер. В четверг, 5 января, прогнозируются ветер до 12 м/с и метель.

Рождественские и крещенские морозы в Москве и Подмосковье могут быть, однако и оттепель может повториться, рассказал ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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