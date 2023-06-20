Вильфанд предупредил о заморозках в Центральной России

По его словам, в ближайшие две ночи заморозки ожидаются в Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. Столбики термометров опустятся до минус двух градусов, уточнил Вильфанд.

Он назвал заморозки в этих регионах в июне «редчайшим явлением».

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о наступлении 30-градусной жары в Москве. Синоптик уточнил, что резкое повышение температуры воздуха начнется 22 июня, передает «Радиоточка НСН».

