Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве
В Москве ожидается выпадение большого количества снега, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, высота сугробов к новогодней ночи повысится на пять-восемь сантиметров. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря – снег, местами сильный.
Как отметил синоптик, температура воздуха в течение недели будет повышаться. 27 декабря ожидается минус 6 – 8 градусов утром, до 0 – минус 2 градусов вечером. В среду и четверг дневная температура - от 0 до минус 2, в пятницу – от минус 3 до плюс 2 градусов.
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