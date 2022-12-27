Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве

В Москве ожидается выпадение большого количества снега, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь

По его словам, высота сугробов к новогодней ночи повысится на пять-восемь сантиметров. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря – снег, местами сильный.

Как отметил синоптик, температура воздуха в течение недели будет повышаться. 27 декабря ожидается минус 6 – 8 градусов утром, до 0 – минус 2 градусов вечером. В среду и четверг дневная температура - от 0 до минус 2, в пятницу – от минус 3 до плюс 2 градусов.

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ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
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