Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве

По его словам, высота сугробов к новогодней ночи повысится на пять-восемь сантиметров. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря – снег, местами сильный.

Как отметил синоптик, температура воздуха в течение недели будет повышаться. 27 декабря ожидается минус 6 – 8 градусов утром, до 0 – минус 2 градусов вечером. В среду и четверг дневная температура - от 0 до минус 2, в пятницу – от минус 3 до плюс 2 градусов.

