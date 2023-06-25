Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за непогоды
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемых ливневых дождей с грозами в сопровождении сильного ветра. Экстренную информацию распространил республиканский главк МЧС.
Предупреждение будет действовать до конца понедельника, 26 июня. Местами на полуострове также ожидается град. Ветер в порывах будет достигать 20 метров в секунду.
В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий. Кроме того, не исключены инциденты в Черном и Азовском морях, Керченском проливе, приводит Telegram-канал «Радиоточка-НСН» выдержку из предупреждения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru