Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за непогоды

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемых ливневых дождей с грозами в сопровождении сильного ветра. Экстренную информацию распространил республиканский главк МЧС.

Предупреждение будет действовать до конца понедельника, 26 июня. Местами на полуострове также ожидается град. Ветер в порывах будет достигать 20 метров в секунду.

В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий. Кроме того, не исключены инциденты в Черном и Азовском морях, Керченском проливе, приводит Telegram-канал «Радиоточка-НСН» выдержку из предупреждения.

