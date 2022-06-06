Вильфанд предупредил москвичей о надвигающейся жаре

Как отметил синоптик, в понедельник и вторник погода будет «умеренно летней»: утром около +15, днем — 21–23 градуса тепла.

«В среду уже прогнозируется 23–25 градусов, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — до 27–28 градусов», — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

К концу недели температурный фон будет соответствовать показателям июля, отмечает телеканал «360».

При этом с четверга в Москву придут дожди, пишет Газета.ру. Однако они будут «совсем небольшими и кратковременными».

