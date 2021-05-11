Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло

На новой рабочей неделе некоторых жителей России ждет теплая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд заявил о благоприятной погоде для отключения отопления в Москве

По его словам, речь идет о центре Европейской России, где будет теплее нормы. Аномально высокие температуры ожидаются в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.

По словам синоптика, температурный фон будет от 19 до 25 градусов в течение всей недели в Центральном федеральном округе. Связано это с приходом антициклона.

Ранее Вильфанд сообщил, что среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше восьми градусов, что позволит отключить отопление в мегаполисе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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