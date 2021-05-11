Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло

По его словам, речь идет о центре Европейской России, где будет теплее нормы. Аномально высокие температуры ожидаются в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.

По словам синоптика, температурный фон будет от 19 до 25 градусов в течение всей недели в Центральном федеральном округе. Связано это с приходом антициклона.

Ранее Вильфанд сообщил, что среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше восьми градусов, что позволит отключить отопление в мегаполисе.

