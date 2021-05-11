Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло
На новой рабочей неделе некоторых жителей России ждет теплая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, речь идет о центре Европейской России, где будет теплее нормы. Аномально высокие температуры ожидаются в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.
По словам синоптика, температурный фон будет от 19 до 25 градусов в течение всей недели в Центральном федеральном округе. Связано это с приходом антициклона.
Ранее Вильфанд сообщил, что среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше восьми градусов, что позволит отключить отопление в мегаполисе.
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