Вильфанд: Москвичи могут открыть купальный сезон со следующей недели

«С четверга нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне», — рассказал синоптик.

Вильфанд пояснил, что температура воды должна прогреться до 20 градусов и более.

Ранее эксперт предупредил, что с четверга в Москву придет жаркая погода. Во второй половине недели в столице будет до 27–28 градусов тепла, отмечает телеканал 360.

