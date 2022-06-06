Вильфанд: Москвичи могут открыть купальный сезон со следующей недели
Купальный сезон в Москве можно открывать уже на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
«С четверга нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне», — рассказал синоптик.
Вильфанд пояснил, что температура воды должна прогреться до 20 градусов и более.
Ранее эксперт предупредил, что с четверга в Москву придет жаркая погода. Во второй половине недели в столице будет до 27–28 градусов тепла, отмечает телеканал 360.
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