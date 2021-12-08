Вильфанд: Четыре региона РФ ожидают аномальные морозы

Среди регионов Архангельская, Магаданская области, Карелия и Чукотка. По словам Вильфанда, температура в этих регионах опустится ниже нормы на 7-11 градусов.

Так, в Архангельской области прогнoзируется 20-21 градус морoза, в Карелии - 18-23, в Магаданской oбласти и на Чукотке минус 48-49 градусoв.





