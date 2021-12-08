Вильфанд: Четыре региона РФ ожидают аномальные морозы
8 декабря 202100:41
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальные морозы придут в четыре региона страны до конца текущей недели. Об этом сообщает ТАСС.
Среди регионов Архангельская, Магаданская области, Карелия и Чукотка. По словам Вильфанда, температура в этих регионах опустится ниже нормы на 7-11 градусов.
Так, в Архангельской области прогнoзируется 20-21 градус морoза, в Карелии - 18-23, в Магаданской oбласти и на Чукотке минус 48-49 градусoв.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru