Вильфанд: Четыре региона РФ ожидают аномальные морозы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальные морозы придут в четыре региона страны до конца текущей недели. Об этом сообщает ТАСС.

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Среди регионов Архангельская, Магаданская области, Карелия и Чукотка. По словам Вильфанда, температура в этих регионах опустится ниже нормы на 7-11 градусов.

Так, в Архангельской области прогнoзируется 20-21 градус морoза, в Карелии - 18-23, в Магаданской oбласти и на Чукотке минус 48-49 градусoв.



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ФОТО: pixabay.com
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