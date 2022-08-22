Видеокамеры не работали на парковке с автомобилем Дарьи Дугиной

Участников фестиваля «Традиция», с которого перед гибелью уезжала Дарья – дочь общественного деятеля Александра Дугина, призвали сохранить записи с видеорегистраторов, так как на парковке видеокамеры не работали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Центра геополитических экспертиз, главного редактора портала «Евразия» Наталью Макееву.

Подробности и версии. Следователи устанавливают картину взрыва автомобиля с Дарьей Дугиной

По ее словам, Евразийский союз молодежи призвал участников и гостей фестиваля сохранить любые записи с видеорегистраторов, даже низкого качества. Это может помочь расследованию.

Напомним, Дугин и его дочь Дарья, погибшая из-за подрыва автомобиля, получали угрозы от украинских националистов. Он отметил, что они не придавали подобным сообщениям значения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:УбийстваВзрыв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры