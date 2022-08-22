Видеокамеры не работали на парковке с автомобилем Дарьи Дугиной

По ее словам, Евразийский союз молодежи призвал участников и гостей фестиваля сохранить любые записи с видеорегистраторов, даже низкого качества. Это может помочь расследованию.

Напомним, Дугин и его дочь Дарья, погибшая из-за подрыва автомобиля, получали угрозы от украинских националистов. Он отметил, что они не придавали подобным сообщениям значения.

