Видеокамеры не работали на парковке с автомобилем Дарьи Дугиной
Участников фестиваля «Традиция», с которого перед гибелью уезжала Дарья – дочь общественного деятеля Александра Дугина, призвали сохранить записи с видеорегистраторов, так как на парковке видеокамеры не работали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Центра геополитических экспертиз, главного редактора портала «Евразия» Наталью Макееву.
По ее словам, Евразийский союз молодежи призвал участников и гостей фестиваля сохранить любые записи с видеорегистраторов, даже низкого качества. Это может помочь расследованию.
Напомним, Дугин и его дочь Дарья, погибшая из-за подрыва автомобиля, получали угрозы от украинских националистов. Он отметил, что они не придавали подобным сообщениям значения.
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