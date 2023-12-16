В Красноярске кот месяц прожил один в запертой квартире

Хозяйка животного умерла, а родственники женщины бросили питомца на произвол судьбы. Соседи подкармливали кота, подсовывая еду под дверь, но никак не могли дать ему воды. Крик кота слышал весь подъезд.



Один раз приходил родственник умершей, но, по словам соседей, он отказался отдать им животное. Тогда жители обратились в полицию. В итоге животное удалось вызволить из запертой квартиры. Сейчас животное у ветеринаров, кот изнеможен, ему ищут новых хозяев.

Ранее стало известно, что владельцев кошек в России оказалась больше, чем владельцев собак - 58,8% против 41,5%, отмечает «Радиоточка НСН».

