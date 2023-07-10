Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России

МегаФон подтвердил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Это следует из данных независимого исследования международной компании Ookla.

При составлении рейтинга скорости мобильного интернета Ookla проанализировала пять миллионов тестов, совершенных с миллиона различных девайсов. Результаты исследования основаны на замерах, которые абоненты делали с помощью приложения Speedtest. Компания «МегаФон» предоставляет самую высокую скорость интернета уже на протяжении семи лет. В этом году медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с.

Технический директор МегаФона Алексей Титов отметил, что на сегодняшний день скорость скачивания в среднем на 20% превышает показатели ближайшего конкурента. «Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть», - рассказал Титов. Также он добавил, что благодаря техническим возможностям компания оперативно реагировала на увеличение трафика отдельных сервисов, в частности, VK и Telegram.

Покрытие сетей изучалось на каждом участке площадью 100х100 метров по всей стране, где есть доступ к мобильной связи. Исследовательская компания проанализировала более 3,2 млрд замеров, полученных от двух миллионов уникальных устройств. МегаФон занимает первое место по этому показателю второй год подряд.

