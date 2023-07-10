Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России
МегаФон подтвердил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Это следует из данных независимого исследования международной компании Ookla.
При составлении рейтинга скорости мобильного интернета Ookla проанализировала пять миллионов тестов, совершенных с миллиона различных девайсов. Результаты исследования основаны на замерах, которые абоненты делали с помощью приложения Speedtest. Компания «МегаФон» предоставляет самую высокую скорость интернета уже на протяжении семи лет. В этом году медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с.
Технический директор МегаФона Алексей Титов отметил, что на сегодняшний день скорость скачивания в среднем на 20% превышает показатели ближайшего конкурента. «Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть», - рассказал Титов. Также он добавил, что благодаря техническим возможностям компания оперативно реагировала на увеличение трафика отдельных сервисов, в частности, VK и Telegram.
Покрытие сетей изучалось на каждом участке площадью 100х100 метров по всей стране, где есть доступ к мобильной связи. Исследовательская компания проанализировала более 3,2 млрд замеров, полученных от двух миллионов уникальных устройств. МегаФон занимает первое место по этому показателю второй год подряд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: В отличие от стран Запада, Турция сохраняет диалог с Россией
- Цена килограмма лука в России впервые превысила 70 рублей
- Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в кино 25 января 2024 года
- Россия вдвое увеличила производство истребителей Су-34 и Су-35
- Песков: Украина как член НАТО станет угрозой для России
- Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа
- Эрдоган: Завершение конфликта упростит принятие Украины в НАТО
- В Московском регионе руководителей медклиники задержали за выдачу фиктивных справок украинцам
- Глава IT-интегратора AWG Хачиян: 85% уехавших айтишников уже вернулись в Россию
- Экс-генсек НАТО Солана: Важно не допустить реального конфликта с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru