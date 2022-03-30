Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством
Верховный суд России признал, что положение Правил дорожного движения, позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам, является законным, сообщает ТАСС.
Согласно материалам дела, истец настаивал на том, что к транспортным средствам следует отнести лишь те средства передвижения, для управления которыми необходимо наличие водительского удостоверения.
Представитель Генеральной прокуратуры, который выступал ответчиком, пояснил, действующие в России законы позволяют считать электросамокаты транспортным средством в силу скорости их передвижения.
В итоге Верховный суд России в удовлетворение иска отказал, однако решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Ранее МВД и Министерство транспорта России предложили внести изменения в правила дорожного движения, регламентирующие передвижение на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает RT.
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