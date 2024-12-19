Ведущими на прямой линии с Путиным стали военкор Кулько и телеведущая Суворова
19 декабря 202411:35
Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова стали ведущими на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
В полдень 19 декабря выйдет в эфир программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией президента. К ней уже поступило более 2 млн обращений и вопросов от россиян.
Самыми популярными темами на прямой линии стали социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru