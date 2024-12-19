Ведущими на прямой линии с Путиным стали военкор Кулько и телеведущая Суворова

В полдень 19 декабря выйдет в эфир программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией президента. К ней уже поступило более 2 млн обращений и вопросов от россиян.

Самыми популярными темами на прямой линии стали социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, пишет «Свободная пресса».

