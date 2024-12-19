Песков: Связанные с СВО вопросы на прямую линию проанализируют
Поступающие на прямую линию с президентом Владимиром Путиным вопросы о специальной военной операции, обеспечении бойцов и их семей будут «серьезно» анализировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, СВО и все, что с ней связано, волнует и интересует россиян больше всего.
«А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта... обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве», — рассказал представитель Кремля в интервью Первому каналу, добавив, что вопросы далее разбивают на более мелкие подтемы.
Песков подчеркнул, что будет проводиться анализ этих обращений.
Прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию
- Песков: Связанные с СВО вопросы на прямую линию проанализируют
- В Чечне назвавшим детей в честь национальных героев выплатят 500 тысяч рублей
- РЖД: При столкновении поездов под Мурманском пострадал 31 человек
- На Камчатке пропал самолет Ан-2
- Над территорией России уничтожили 84 дрона ВСУ
- Продовольственная программа ООН приостановила миссии в Сирии
- Слюсарь: Ростовскую область атаковали более 30 БПЛА и три ракеты
- Правоохранители выяснят, как исполнитель теракта с Кирилловым попал в Россию
- СМИ: Российская модель Савицкая умерла в Париже в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru