Песков: Связанные с СВО вопросы на прямую линию проанализируют

Поступающие на прямую линию с президентом Владимиром Путиным вопросы о специальной военной операции, обеспечении бойцов и их семей будут «серьезно» анализировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, СВО и все, что с ней связано, волнует и интересует россиян больше всего.

«А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта... обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве», — рассказал представитель Кремля в интервью Первому каналу, добавив, что вопросы далее разбивают на более мелкие подтемы.

Песков подчеркнул, что будет проводиться анализ этих обращений.

Прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря, напоминает Ura.ru.

