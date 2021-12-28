Ведьма: Мы не приказываем, мы работаем с энергией





В основе магии лежит работа с энергиями, которые нас окружают, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Очень интересно, что представители религии рассказывают о Гарри Поттере. Магия от религии отличается не тем, что в религии просто молятся и не знают, что будет на выходе. Там четко говорится, что если ты веришь – по твоей вере и будет дано. В магии есть разные техники работы, это не только приказания, в основном это работа с энергиями. Никто не отрицает, что энергия есть вокруг нас», - отметила она.

Ранее богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в пресс-центре НСН рассказал, откуда появилась инквизиция и к чему привела.

