Ведьма: Мы не приказываем, мы работаем с энергией

Алена Полынь отметила, что в магии существуют разные техники для достижения необходимого результата, но речь не о «приказах». 


В основе магии лежит работа с энергиями, которые нас окружают, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Очень интересно, что представители религии рассказывают о Гарри Поттере. Магия от религии отличается не тем, что в религии просто молятся и не знают, что будет на выходе. Там четко говорится, что если ты веришь – по твоей вере и будет дано. В магии есть разные техники работы, это не только приказания, в основном это работа с энергиями. Никто не отрицает, что энергия есть вокруг нас», - отметила она.

Ранее богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в пресс-центре НСН рассказал, откуда появилась инквизиция и к чему привела.

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ФОТО: Mira Cosic с сайта Pixabay
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