Ведение реестра воинского учета перейдет к Министерству обороны
Ведение реестра воинского учета передадут от Минцифры к Минобороны. Проект соответствующих изменений в постановление правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе прописано «перераспределение обязанностей» между министерствами цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и обороны при создании информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет... состоящих на воинском учете, а также о... не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».
Как пояснили журналистам в пресс-службе Минцифры, изменения необходимы, поскольку ведомство отвечает за техническую часть реестра и занимается его разработкой по заданию Минобороны. Меры носят технический характер, для россиян и военкоматов ничего не изменится.
«Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности», — добавили в министерстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru