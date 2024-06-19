Опыт и трезвость: Шеринг катеров в Москве назвали «опасным маневром»
Прокат катеров, доступный для всех желающих, может спровоцировать опасные ситуации на воде, сообщил НСН Алексей Михеев.
Стесненная акватория Москвы-реки лишает возможности для маневра, поэтому шеринг катеров в столице подойдет только опытным судоводителям, заявил в интервью НСН генеральный директор компании «Подмосковная Ривьера» Алексей Михеев.
Помимо проката самокатов, велосипедов и машин жителям Москвы станет доступен шеринг яхт и катеров, сообщает издание «Комсомольская правда». Услуга уже доступна в Санкт-Петербурге. Желающие через приложение могут бронировать небольшие катера мощностью менее 20 лошадиных сил, управлять ими можно без прав. Стоимость проката составит 20 рублей за минуту. Однако Михеев отметил, что предоставлять возможность управлять катером первому встречному небезопасно.
«Это опасный маневр. Если шеринг катеров по Москве-реке будет носить массовый характер, это может создать не очень комфортную обстановку для теплоходов, которые ходят по судовому ходу. Люди, которые будут арендовать катер, захотят получить максимальные эмоции - будут пренебрегать правилами судовождения и навигации, создавать аварийную обстановку на воде. Алкогольные напитки на борту никак нельзя сопоставить с судовождением, поскольку Москва-река – стесненная акватория, маневрирование небольших катеров создаст непредвиденную ситуацию», - сказал он.
По словам собеседника НСН, запуская подобный шеринг, важно продумать варианты контроля.
«Нужны нормативные акты, контроль. Человек обязательно должен быть трезвым, важен стаж управления судами. Более разумно было бы в Подмосковье на водохранилищах организовать такой шеринг, там есть места для маневров. Предотвратить какие-то ситуации поможет присутствие инструктора. Нужны трекеры, которые позволят в режиме реального времени посмотреть, где находится катер, с какой скоростью он движется. В случае нарушений должна быть возможность обездвижить транспортное средство. Нужны вспомогательные катера, которые со стороны шеринга будут наблюдать за ситуацией. Видят, что нарушитель летит, язык на плечо – надо останавливать, лишать возможности продолжать движение и лишать возможности когда-либо пользоваться шерингом. Если все будет в рамках закона - это никому не помешает», - подытожил Михеев.
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