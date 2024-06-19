Опыт и трезвость: Шеринг катеров в Москве назвали «опасным маневром»

Стесненная акватория Москвы-реки лишает возможности для маневра, поэтому шеринг катеров в столице подойдет только опытным судоводителям, заявил в интервью НСН генеральный директор компании «Подмосковная Ривьера» Алексей Михеев.

Помимо проката самокатов, велосипедов и машин жителям Москвы станет доступен шеринг яхт и катеров, сообщает издание «Комсомольская правда». Услуга уже доступна в Санкт-Петербурге. Желающие через приложение могут бронировать небольшие катера мощностью менее 20 лошадиных сил, управлять ими можно без прав. Стоимость проката составит 20 рублей за минуту. Однако Михеев отметил, что предоставлять возможность управлять катером первому встречному небезопасно.

«Это опасный маневр. Если шеринг катеров по Москве-реке будет носить массовый характер, это может создать не очень комфортную обстановку для теплоходов, которые ходят по судовому ходу. Люди, которые будут арендовать катер, захотят получить максимальные эмоции - будут пренебрегать правилами судовождения и навигации, создавать аварийную обстановку на воде. Алкогольные напитки на борту никак нельзя сопоставить с судовождением, поскольку Москва-река – стесненная акватория, маневрирование небольших катеров создаст непредвиденную ситуацию», - сказал он.