В Якутии пилот отказался везти девочку на операцию

В Якутии транспортная прокуратура начала проверку по факту отказа пилота регионального авиаперевозчика взять на борт тяжелобольную девочку, которой срочно требовалась операция, пишут «Известия».

Польский пилот назвал себя «королем» и не пустил украинцев на борт самолета

По словам пилота, из-за веса ребенка у самолета будет «перегруз». В итоге девочку пришлось везти до Якутска около суток в условиях жаркой погоды и по разбитым дорогам.

По результатам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении виновных лиц.

Ранее пилот следовавшего из Познани в Одессу самолета, объявив себя «королем», устроил скандал и запретил украинским пассажирам подниматься на борт.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ДетиПилотЯкутия
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