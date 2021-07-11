В Якутии пилот отказался везти девочку на операцию
В Якутии транспортная прокуратура начала проверку по факту отказа пилота регионального авиаперевозчика взять на борт тяжелобольную девочку, которой срочно требовалась операция, пишут «Известия».
По словам пилота, из-за веса ребенка у самолета будет «перегруз». В итоге девочку пришлось везти до Якутска около суток в условиях жаркой погоды и по разбитым дорогам.
По результатам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении виновных лиц.
Ранее пилот следовавшего из Познани в Одессу самолета, объявив себя «королем», устроил скандал и запретил украинским пассажирам подниматься на борт.
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