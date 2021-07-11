В Якутии пилот отказался везти девочку на операцию

По словам пилота, из-за веса ребенка у самолета будет «перегруз». В итоге девочку пришлось везти до Якутска около суток в условиях жаркой погоды и по разбитым дорогам.

По результатам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении виновных лиц.

Ранее пилот следовавшего из Познани в Одессу самолета, объявив себя «королем», устроил скандал и запретил украинским пассажирам подниматься на борт.

