Польский пилот назвал себя «королем» и не пустил украинцев на борт самолета
5 июля 202121:58
Пилот следовавшего из Познани в Одессу самолета, объявив себя «королем», устроил скандал и запретил украинским пассажирам подниматься на борт. Об этом сообщает Wyborcza.pl Poznań.
Член экипажа называл себя «главным» и указывал украинцам «вон».
Отмечается, что борт принадлежит ирландскому авиаперевозчику Ryanair.
Причины подобного поведения пилота не уточняются. Аэропорт подтвердил произошедшее, его руководство проведет следственные действия в связи с инцидентом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru