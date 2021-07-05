Польский пилот назвал себя «королем» и не пустил украинцев на борт самолета

Пилот следовавшего из Познани в Одессу самолета, объявив себя «королем», устроил скандал и запретил украинским пассажирам подниматься на борт. Об этом сообщает Wyborcza.pl Poznań.

Член экипажа называл себя «главным» и указывал украинцам «вон».

Отмечается, что борт принадлежит ирландскому авиаперевозчику Ryanair.

Причины подобного поведения пилота не уточняются. Аэропорт подтвердил произошедшее, его руководство проведет следственные действия в связи с инцидентом.

