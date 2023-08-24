В Петербурге пропал сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин

Сооснователь и экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Shot.

Профессор МГУ пропал в лесу в Тверской области

Уточняется, что 63-летний мужчина вышел из дома 22 августа и до настоящего времени не вернулся.

В сообщении говорится, что Шаталин был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и ботинки, на голове была зелёная кепка. При себе у музыканта был чёрный зонт.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга нашли пропавшую двухлетнюю девочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: lizaalert.org
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМузыкантыРозыск"алиса"

Горячие новости

Все новости

партнеры