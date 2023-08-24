В Петербурге пропал сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин

Уточняется, что 63-летний мужчина вышел из дома 22 августа и до настоящего времени не вернулся.

В сообщении говорится, что Шаталин был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и ботинки, на голове была зелёная кепка. При себе у музыканта был чёрный зонт.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга нашли пропавшую двухлетнюю девочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».