В Воронеже школьница доказала ошибку в учебнике и получила 100 баллов на ЕГЭ
Воронежская школьница на апелляционной комиссии смогла доказать, что ей сняли один балл на ЕГЭ за ошибку авторов федерального учебника по обществознанию, и получила 100 баллов. Об этом рассказывают «Вести Воронеж».
Спорный балл был снят за определение социальной мобильности, которое девушка выучила по учебнику. Книгу она принесла с собой на апелляцию.
По мнению доцента кафедры социологии ВГУ Александра Довейко, опубликованное в учебнике определение создает упрощенное понимание понятия.
«Но упрощать задачу — не значит сделать ее так, что она потом не годится для решения конкретных вопросов», — заявил ученый.
Апелляционная комиссия направила авторам учебника просьбу ее исправить. Девушка доказала свою правоту и получила 100 баллов по предмету, пишет РИА Новости.
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