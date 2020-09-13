В Воронеже школьница доказала ошибку в учебнике и получила 100 баллов на ЕГЭ

Воронежская школьница на апелляционной комиссии смогла доказать, что ей сняли один балл на ЕГЭ за ошибку авторов федерального учебника по обществознанию, и получила 100 баллов. Об этом рассказывают «Вести Воронеж».

Спорный балл был снят за определение социальной мобильности, которое девушка выучила по учебнику. Книгу она принесла с собой на апелляцию.