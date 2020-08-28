ЕГЭ-2021 впервые проведут на компьютерах
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике в новом учебном году впервые проведут на компьютерах. Об этом на общероссийском родительском собрании в пятницу, 28 августа, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передаёт ТАСС.
Ранее были опубликованы проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2021 году. На их основании будут составлять экзаменационные материалы.
Согласно этим документам, в ЕГЭ по математике, химии, физики, географии, обществознанию и иностранным языкам не будет. В ЕГЭ по истории изменили тему сочинения: теперь его можно будет писать на выбор либо по одному из трёх исторических процессов, либо о деятельности одной из трех исторических фигур, отмечает телеканал «360». В ЕГЭ по литературе обновили задание №7 с коротким ответом, где вместо пропуска нужно дописать два литературоведческих термина или литературных факта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- МИД возмутился санкциями США против российских НИИ
- Экс-главе РКК «Энергия» предъявлено обвинение в мошенничестве
- Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда стран
- Меркель: политика Германии по России не изменится из-за Навального
- Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru