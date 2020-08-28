ЕГЭ-2021 впервые проведут на компьютерах

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике в новом учебном году впервые проведут на компьютерах. Об этом на общероссийском родительском собрании в пятницу, 28 августа, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передаёт ТАСС.

Ранее были опубликованы проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2021 году. На их основании будут составлять экзаменационные материалы.

Согласно этим документам, в ЕГЭ по математике, химии, физики, географии, обществознанию и иностранным языкам не будет. В ЕГЭ по истории изменили тему сочинения: теперь его можно будет писать на выбор либо по одному из трёх исторических процессов, либо о деятельности одной из трех исторических фигур, отмечает телеканал «360». В ЕГЭ по литературе обновили задание №7 с коротким ответом, где вместо пропуска нужно дописать два литературоведческих термина или литературных факта.

