В Воркуте выпал снег

В Воркуте выпал снег, что для этого региона является нередким явлением. Об этом сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.

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Сообщается, что снег выпал ночью, а температура в городе держалась в пределах нуля градусов.

Причиной этого явления стал активный циклон над севером Западной Сибири Виновником – по его периферии в Воркуту поступает воздух с Карского моря.

В ЦГМС отметили, что снег может выпадать в Воркуте в течение всего лета, а в августе уже начинается отопительный сезон.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:СнегВоркута

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