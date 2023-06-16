В Воркуте выпал снег
16 июня 202314:51
В Воркуте выпал снег, что для этого региона является нередким явлением. Об этом сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.
Сообщается, что снег выпал ночью, а температура в городе держалась в пределах нуля градусов.
Причиной этого явления стал активный циклон над севером Западной Сибири Виновником – по его периферии в Воркуту поступает воздух с Карского моря.
В ЦГМС отметили, что снег может выпадать в Воркуте в течение всего лета, а в августе уже начинается отопительный сезон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru