«Самое горячее солнце!»: Вильфанд предупредил москвичей об «опасной» жаре в выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России заявил в эфире НСН, что уже в пятницу температура воздуха достигнет отметки в 30 градусов.
Москвичей в выходные ожидает тридцатиградусная жара, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН. Он призвал граждан не находиться под опасным солнцем в полуденные часы.
«На самом деле в выходные будет не просто тепло, а жара будет, настоящая жара. Есть такое понятие «опасное явление погоды». Так вот, сегодня и в субботу прогнозируется опасное явление «жаркая погода». Для Москвы температура в 30 градусов – это опасное явление. Температура в пятницу и субботу +28-30 градусов, это превышение нормы на 3-4 градуса. В воскресенье говорить о похолодании невозможно, но температура понизится на 2-3 градуса. В воскресенье температура от 26 до 27 градусов тепла. Это июльская погода. И ночи сейчас по-настоящему летние с минимальной температурой в 13 градусов», - отметил он.
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По его словам, жара спадет только в воскресенье и понедельник, но затем температурные значения снова будут приближаться к июльским значениям.
«Только в понедельник температура приблизится к норме. Дневные температуры будут в диапазоне от 20 до 25 градусов по Москве и области. Даже возможен небольшой кратковременный дождик, облака уже будут сглаживать жару, но дальше опять постепенное повышение температуры. Помимо жаркой погоды сейчас солнечный спектр насыщен ультрафиолетовым излучением. Нужно очень внимательно относиться москвичам и жителям Подмосковья к этой информации. Небо малооблачное. В полуденные часы с 11 до 14 часов нельзя находиться под солнечными лучами». Сейчас самое горячее солнце», - резюмировал он.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в первый месяц лета температура воздуха в Центральной России будет выше нормы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru