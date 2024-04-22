В веб-версии WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам

Опция появится уже в следующем обновлении и будет полезна для бизнес-аккаунтов.

До этого стало известно, что в WhatsApp на Android добавят функцию блокировки при помощи пароля. Нововведение, позволяющее устанавливать блокировку приложения, используя отпечаток пальца, распознавание лица или пароль, заработало у некоторых бета-тестеров еще в марте.

Ранее приложение можно было заблокировать лишь только с помощью биометрии.

Также сообщалось, что в мессенджере появится функция, защищающая пользователей мессенджера от распространения фотографий с их профиля, передает «Радиоточка НСН».

