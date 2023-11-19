В Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих детей из-за развода

Инцидент произошел в Кезском районе. 29-летний мужчина из-за неприязни к супруге в связи с разводом ударил ножом 7-летнего сына и 3-летнюю дочь.

После совершения преступления убийца попытался скрыться. Сотрудники полиции нашли его в лесу и задержали.

Ранее житель города Мыски Кемеровской области убил своего шестимесячного сына. Мужчина нанес ребенку множественные удары в область головы и тела, передает «Радиоточка НСН».

