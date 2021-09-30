В Туле признали законным отстранение от работы непривитых заводчан

Пролетарский районный суд Тулы отказал в удовлетворении требований 14 работникам предприятия «Щегловский вал», которые хотели оспорить свое отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться, передает РИА Новости.

Отмечается, что в августе работников отстранили от производства без сохранения зарплат из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса.

Сотрудники посчитали отстранение незаконным и требовали возместить моральный ущерб и восстановить их в работе, но иски не были удовлетворены.

Ранее основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина задержали по делу о растрате, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

