Глава концерна «Тракторные заводы» задержан по делу о крупной растрате
30 сентября 202112:39
Основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина задержали по делу о растрате, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.
Отмечается, что Болотин задержан по делу по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».
Кроме того, в суд поступило ходатайство об избрании главе «Тракторных заводов» меры пресечения в виде содержания под стражей.
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30 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru