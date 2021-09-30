Глава концерна «Тракторные заводы» задержан по делу о крупной растрате

Основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина задержали по делу о растрате, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Отмечается, что Болотин задержан по делу по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Кроме того, в суд поступило ходатайство об избрании главе «Тракторных заводов» меры пресечения в виде содержания под стражей.

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ФОТО: pxhere.com
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