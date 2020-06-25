В ЦИК объяснили сбой при электронном голосовании по Конституции
В Центризбиркоме РФ подтвердили появившуюся информацию о сбое в работе сайта для онлайн-голосования по вопросу изменения Конституции. Член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что причиной послужила пиковая нагрузка: люди принялись активно голосовать с утра, передаёт РИА Новости.
Участвовать в электронном голосовании по Конституции могут жители Москвы и Нижегородской области. В Москве дистанционное голосование началось в 10 часов утра. На него предварительно зарегистрировались более миллиона москвичей.
По данным зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, явка в первый час электронного голосования составила 5%.
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