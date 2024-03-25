В центре Саратова запретят езду на электросамокатах

В центре Саратова запретят ездить на электросамокатах. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии города.

Уточняется, что до 1 апреля по решению Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Саратове установят знаки, которые запрещают передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по центральным улицам.

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Ранее депутаты Мосгордумы поддержали предложение ввести в КоАП РФ новый субъект ответственности — «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».

Для них предусмотрят ряд административных наказаний, в частности штрафы от 1 до 1,5 тысячи рублей за оставление пользователем СИМ места ДТП, а также за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Также предлагается ввести ответственность за езду в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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