Банк России сообщил о компьютерных атаках мошенников на клиентов кредитных учреждений в Системе быстрых платежей. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.

В Центробанке пояснили, что целью атак мошенников становятся персональные данные граждан. С помощью номера телефона клиента банка в Системе быстрых платежей преступники получили возможность узнать могут имя, отчество и первую букву фамилии, а также названия кредитных учреждений, в которых у человека имеются счета.

В дaльнейшем мошенники используют полученные сведения для звонков держaтелям счетов, предстaвляясь сотрудникaми бaнкa. Они пытaются уговорить собеседникa нaзвaть им код безопaсности из СМС, необходимый для списaния средств с кaрты.

Ранее сотрудники «Лаборатории Касперского» заявили, что кибер-преступники начали прибегать к методам корпоративного фишинга. Как писала НСН, сотрудники банков или других организаций начали поступать некие «приглашения» на аттестацию. Для этого нужно внести данные: логин и пароль от рабочей почты. В итоге злоумышленники получают доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.

