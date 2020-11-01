В Техасе колонна автомобилей сторонников Байдена блокировала автобус сторонников Байдена

По данным издания, активисты Трампа с угрозами «пытались вытолкнуть автобус с дороги», цитирует демократов «Российская газета».

Всеобщие выборы состоятся в США 3 ноября. За пост президента борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Кроме того, будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, члены местных органов власти.

