В Техасе колонна автомобилей сторонников Байдена блокировала автобус сторонников Байдена
Сторонники действующего президента и кандидата на главный пост США Дональда Трампа на своих автомобилях, украшенных агитационными флагами, блокировали автобус с представителями штаба второго кандидата в президенты Джо Байдена. Инцидент произошел в штате Техас в субботу, сообщает газета The New York Times.
По данным издания, активисты Трампа с угрозами «пытались вытолкнуть автобус с дороги», цитирует демократов «Российская газета».
Всеобщие выборы состоятся в США 3 ноября. За пост президента борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Кроме того, будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, члены местных органов власти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 665 / сут.
Умерли
28 235+245 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 259 / сут.
- Задержанный в Квебеке злоумышленник не принадлежит к террористическим группировкам
- Выборы молдавского президента признали состоявшимися
- Во Франкфурте-на-Майне молодежь напала на полицейских
- Стала известна причина взрыва в гаражах в Мытищах
- В Техасе колонна автомобилей сторонников Байдена блокировала автобус сторонников Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru