В Техасе колонна автомобилей сторонников Байдена блокировала автобус сторонников Байдена

Сторонники действующего президента и кандидата на главный пост США Дональда Трампа на своих автомобилях, украшенных агитационными флагами, блокировали автобус с представителями штаба второго кандидата в президенты Джо Байдена. Инцидент произошел в штате Техас в субботу, сообщает газета The New York Times.

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По данным издания, активисты Трампа с угрозами «пытались вытолкнуть автобус с дороги», цитирует демократов «Российская газета».

Всеобщие выборы состоятся в США 3 ноября. За пост президента борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Кроме того, будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, члены местных органов власти.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаДжо БайденДональд Трамп
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