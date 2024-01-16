В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой и МТС

Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и мобильному оператору МТС в размере миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ивлеева не признала вину по делу об организации «голой вечеринки»

Истцом выступили российский киноактер Александр Иншаков и присоединившиеся к нему лица.

Хамовнический суд Москвы 10 января вернул заявителям аналогичный иск. Истцы требовали миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда после проведения скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

Лефортовский суд Москвы 29 декабря оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Блогер признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:БлогерМТССудИск

Горячие новости

Все новости

партнеры