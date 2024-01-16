В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой и МТС
Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и мобильному оператору МТС в размере миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Истцом выступили российский киноактер Александр Иншаков и присоединившиеся к нему лица.
Хамовнический суд Москвы 10 января вернул заявителям аналогичный иск. Истцы требовали миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда после проведения скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».
Лефортовский суд Москвы 29 декабря оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Блогер признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru