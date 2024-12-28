В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка

До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. Об этом российский лидер сказал на переговорах с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. По словам Путина, в российский вузах предоставлена самая большая квота для обучения именно таджикистанцам.

Президент России ранее встретился с главой Республики Таджикистан. Стороны обсудили главные направления сотрудничества России и Таджикистана в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, лидеры стран поднимут вопрос миграции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

