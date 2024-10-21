В столице Узбекистана пройдут Дни Москвы

Центральными событиями станут конференции, посвященные двухстороннему сотрудничеству между российской и узбекистанской столицами, а также вопросам сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций. На них будут обсуждаться перспективные проекты, развитие транспортной инфраструктуры, креативных индустрий и внедрения цифровых технологий в городское управление.

В рамках культурной части программы жители и гости Ташкента смогут принять участие в мастер-классах по цирковому искусству, хореографии и живописи. Также запланированы анимационное представление «Путешествие в мир детства», спектакль «Если бы я был взрослым», проведение выставки декоративно-прикладного искусства «Сделано в Москве» и модного показа Сергея Ефремова.

Кроме того, артистов двух столиц объединит концерт с участием симфонического оркестра Узбекистана «Музыка двух столиц».

«Для участия в мероприятиях в столицу Узбекистана прибыла делегация правительства Москвы во главе с министром, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал обеспечить достойные условия работающим в России гражданам Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».