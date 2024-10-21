В столице Узбекистана пройдут Дни Москвы
Дни Москвы пройдут с 22 по 25 октября в Ташкенте. Об этом сообщает Московский центр международного сотрудничества (МЦМС).
Центральными событиями станут конференции, посвященные двухстороннему сотрудничеству между российской и узбекистанской столицами, а также вопросам сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций. На них будут обсуждаться перспективные проекты, развитие транспортной инфраструктуры, креативных индустрий и внедрения цифровых технологий в городское управление.
В рамках культурной части программы жители и гости Ташкента смогут принять участие в мастер-классах по цирковому искусству, хореографии и живописи. Также запланированы анимационное представление «Путешествие в мир детства», спектакль «Если бы я был взрослым», проведение выставки декоративно-прикладного искусства «Сделано в Москве» и модного показа Сергея Ефремова.
Кроме того, артистов двух столиц объединит концерт с участием симфонического оркестра Узбекистана «Музыка двух столиц».
«Для участия в мероприятиях в столицу Узбекистана прибыла делегация правительства Москвы во главе с министром, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал обеспечить достойные условия работающим в России гражданам Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Шахтеры объявили голодовку в Кемеровской области
- В столице Узбекистана пройдут Дни Москвы
- ВЦИОМ: Большинство россиян считает бесполезными штрафы за пропаганду чайлдфри
- Путин предоставил гражданство РФ бразильскому футболисту Сантосу
- Губернатор: Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе
- ФСБ задержала гражданина Грузии за незаконный оборот оружия
- Бизнес-тренер Плигина рассказала о плюсах и минусах работы с 14 лет
- ОАЭ продолжат содействовать обмену пленными между Россией и Украиной
- В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто
- Минобороны: ВСУ потеряли более 25 тысяч солдат в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru