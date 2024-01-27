В столице проходят памятные мероприятия в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда
В столице прошли памятные акции в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Так, мероприятия состоялись на территории Александровского сада и концертного зала правительства Москвы на Новом Арбате.
Центральным событием стало возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятному знаку «Город-герой Ленинград», которое прошло 27 января в 11:00. На мероприятии присутствовали представители органов исполнительной власти Москвы, правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители ветеранских общественных организаций, москвичи, пережившие блокаду Ленинграда, и их родственники, военнослужащие столичного гарнизона и кадеты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), а также москвичей и петербуржцев с 80-ой годовщиной снятия блокады Ленинграда.
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