Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.
День 80-летия освобождения Ленинграда президент России начал в Кировском районе Ленинградской области. Там, на Невском пятачке — плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года, Путин возложил цветы к «Рубежному камню».
После российский лидер почтил память погибших воинов-освободителей и жителей Ленинграда, возложив венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, пишет Telegram-канал «Пул первого». Уточняется, что Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства и переговоры с Владимиром Путиным о взаимоотношениях Беларуси и России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru