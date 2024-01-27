Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

День 80-летия освобождения Ленинграда президент России начал в Кировском районе Ленинградской области. Там, на Невском пятачке — плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года, Путин возложил цветы к «Рубежному камню».

После российский лидер почтил память погибших воинов-освободителей и жителей Ленинграда, возложив венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, пишет Telegram-канал «Пул первого». Уточняется, что Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства и переговоры с Владимиром Путиным о взаимоотношениях Беларуси и России.

