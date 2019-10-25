В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и области из-за сильного ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Специалисты отметили, что он будет действовать с девяти часов вечера пятницы, 25 октября, до девяти вечера воскресенья, 27 октября. Местами порывы ветра в столичном регионе могут составлять до 18 м/с, отмечает RT.

Между тем, Дни.ру отмечают, что по прогнозам, максимальная температура воздуха в столичном регионе в пятницу и субботу составит 14 градусов выше ноля. В воскресенье воздух может прогреться до +16-ти.