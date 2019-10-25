В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и области из-за сильного ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Специалисты отметили, что он будет действовать с девяти часов вечера пятницы, 25 октября, до девяти вечера воскресенья, 27 октября. Местами порывы ветра в столичном регионе могут составлять до 18 м/с, отмечает RT.
Между тем, Дни.ру отмечают, что по прогнозам, максимальная температура воздуха в столичном регионе в пятницу и субботу составит 14 градусов выше ноля. В воскресенье воздух может прогреться до +16-ти.
Ранее НСН писала, что на следующей неделе в столичном регионе ожидается дождь, а также не исключен мокрый снег. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Кроме того, она подчеркнула, что в начале последней недели октября температура воздуха в Москве и области начнет стремительно падать.
В связи с этим Центр организации дорожного движения рекомендовал столичным водителям сменить летнюю резину на зимнюю.
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