В США убийца пяти журналистов приговорен к 345 годам тюрьмы

В штате Мэриленд застреливший пять сотрудников местного издания был приговорен к 345 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру штата.

Виновный в ДТП под Тулой, где погибли трое, получил четыре года тюрьмы

Отмечается, что осужденный Джеррод Рамос не будет иметь возможности условно-досрочного освобождения.

Рамос был задержан по подозрению в совершении вооруженного нападения на редакцию издания Capital Gazette в июне 2018 года. Тогда погибли пять человек, двое были ранены. Рамос вел многолетнюю судебную вражду с этой газетой и присылал угрозы ее сотрудникам.

Американец признал свою вину в содеянном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудСША
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