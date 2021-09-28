В США убийца пяти журналистов приговорен к 345 годам тюрьмы

Отмечается, что осужденный Джеррод Рамос не будет иметь возможности условно-досрочного освобождения.



Рамос был задержан по подозрению в совершении вооруженного нападения на редакцию издания Capital Gazette в июне 2018 года. Тогда погибли пять человек, двое были ранены. Рамос вел многолетнюю судебную вражду с этой газетой и присылал угрозы ее сотрудникам.

Американец признал свою вину в содеянном.

